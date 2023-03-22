2023/03/22 | 20:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني هنأ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مساء اليوم الأربعاء، بحلول شهر رمضان المبارك.وقال الحلبويي بتغريدة تابعها / المركز الخبري الوطني/: “نهنئ شعبنا العراقي والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك، سائلين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحلبوسي يهنئ الشعب العراقي والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المركز الخبري الوطني.

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