مكتب الصدر يعلن يوم غد أول أيام شهر رمضان

2023/03/22 | 20:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف

اعلن مكتب السيد الشهيد محمد الصدر في النجف الأشرف، اليوم الاربعاء، ان يوم غدٍ أول أيام شهر رمضان المُبارك.

وقال بيان مقتضب لمكتب السيد الشهيد، تلقته (بغداد اليوم)، ان "يوم غدٍ الخميس أول أيام شهر رمضان المُبارك".

ليتفق بهذا الاعلان مع اعلان الوقف السني ومكتب السيد السيستاني برؤية هلال شهر رمضان للعام الهجري 1444.

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