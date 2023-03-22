انفجار منظومة غاز في اربيل

2023/03/22 | 20:18 - المصدر: بغداد اليوم

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أنفجرت منظومة غاز، مساء الأربعاء، في قضاء سوران بمحافظة أربيل وأدى لإحتراق منازل وتسجيل إصابات بشرية.

وذكرت مصادر أمنية، إن "منظومة غاز انفجرت اضافة الى خزانات نفط قريبة في حي (بختياري) الواقع ضمن ادارة سوران".

وأوضحت، ان "ثلاثة أشخاص أصيبوا جراء الحادث وإحتراق خمسة منازل".

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