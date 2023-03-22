بينها السيجارة الإلكترونية.. استفتاءات لمكتب السيستاني عن الصوم والتدخين

2023/03/22 | 20:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

مع حلول شهر رمضان المبارك، نشر مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، مجموعة استفتاءات عن الصوم والتدخين.

وجاء في نص الأسئلة والأجوبة الواردة من مكتب المرجع الأعلى، وكما يلي:

السؤال: هل يعتبر التدخين من المفطرات أم لا؟

الجواب: الأحوط وجوباٌ للصائم تجنّب تعمّد إدخال الدخان الغليظ في الحلق، ولا فرق في هذا بين الشخص الذي يستطيع ترك التدخين في شهر رمضان والشخص الذي لا يستطيع تركه.

السؤال: هل أفتى سماحة السيد (دام ظله) بجواز التدخين في شهر رمضان للصائم الذي لا يستطيع تركها؟

الجواب: سماحة السيد (دام ظلّه) يحتاط وجوباً بكون التدخين مفطراً، فعلى المدخّن أن يضبط نفسه ويمتنع عن التدخين في صيام شهر رمضان، ولكن إذا أتى به - لأيّ سبب كان - فإنّه يلزمه الإمساك بقية النهار برجاء المطلوبية ثم القضاء على الأحوط وجوباً.

السؤال: إذا دخّن أحد المفطرين سيكارة بقربي وأنا صائم فما حكم صومي؟

الجواب: لا يضرّك تدخين مَن بقربك.

السؤال: ما رأيكم في تدخين السيجارة الإلكترونية في وقت الصيام؟ علماً أنّها تعتمد على استنشاق البخار المحتوي على النيكوتين وليس الدخان الكثيف، كما أنّ هناك أنواعاً يكون فيها السائل المتحوّل إلى بخار عند الاستنشاق مُطعَّماً بنكهات مثل الفاكهة بالإضافة إلى احتواء السائل على النيكوتين؟

الجواب: الأحوط وجوباً تركها، بل لو قُدِّر اجتماع أجزاء البخار في الفم ودخولها في الحلق بحيث يصدق الشرب عرفاً حُكِم بمفطريته شرعاً.

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