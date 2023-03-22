مسلم أم مسيحي؟.. فتوى من الأزهر بعد قضية الطفل الذي تم تغيير دينه

2023/03/22 | 20:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية برأيه في قضية الطفل المصري الذي أثارت قضيته الرأي العام بعد فصله عن أسرة مسيحية كانت ترعاه وتغيير ديانته من المسيحية إلى الإسلام

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