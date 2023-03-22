الكشف عن 6 مناطق حمراء على الحدود العراقية الإيرانية ممنوعة الدخول

2023/03/22 | 20:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اصدرت قائممقامية قضاء مندلي بديالى، الاربعاء، توجيهات مشددة بمنع الاقتراب من 6 مناطق وصفتها بالحمراء.

وقال قائممقام قضاء مندلي وكالة(90كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ،ان” هناك 6 مناطق تقع قرب الشريط الحدودي من جهة مندلي وقزانية تضم كميات كبيرة من الذخائر الحربية الغير منفلقة بالاضافة الى الالغام وهي تقع في منحدرات وتلال مترامية”.

واضاف،انه” مع بدء احتفالات نوروز تتضاعف رحلات الاهالي الى المناطق المفتوحة القريبة من الشريط الحدودي لكن البعض يتوغل في العمق ما يشكل خطر على حياته لذا تم اصدار توجيهات بضرورة الحذر والانتباه الى عدم تخطي الاشارات التحذيرية التي تضعها قوات الحدود والدفاع المدني”.

واشار الى ان” الالتزام بتعليمات قوات الحدود امر بالغ الاهمية من اجل تفادي اي حوادث مؤسفة”.

وتضم المناطق القريبة من الشريط الحدودي كميات كبيرة من الذخائر غير المنفلقة والتي تشكل خطر على حياة المدنيين”.

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