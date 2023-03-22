2023/03/22 | 20:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الاستخبارات العسكرية، الأربعاء، عن اعتقال ثلاثة عناصر إرهابية بكمينين في بغداد وكركوك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في بغداد وكركوك.. اعتقال ثلاثة "إرهابيين" بكمينين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في بغداد وكركوك.. اعتقال ثلاثة "إرهابيين" بكمينين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).