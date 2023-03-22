الكهرباء: ارتفاع إطلاقات الغاز الإيراني إلى 25 مليوناً سيسهم باستقرار ساعات التجهيز

2023/03/22 | 21:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أوضحت وزارة الكهرباء، الأربعاء، خطتها بشأن ساعات التجهيز خلال شهر رمضان المبارك، وفيما أعلنت إعداد خطة رمضانية شاملة لقطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع، كشفت عن إجراءات رادعة بحق المتلاعبين بالبرمجة.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، إن "وزير الكهرباء وجّه في وقت سابق جميع تشكيلات الوزارة بأن تعد خطة للاستعداد لشهر رمضان المبارك، وأن تكون ساعات تجهيز الكهرباء مناسبة لهذا الشهر الفضيل"، مؤكداً أن "الاستعدادات كانت جيدة بالنسبة لجميع القطاعات إنتاج ونقل وتوزيع".

وأضاف موسى، أن "الوزير شدد على مراكز السيطرة بمراعاة عدالة التوزيع وهناك إجراءات رادعة لمن يتلاعب بالبرمجة وأن يكون هناك حرصاً بالتحديد على أوقات الفطور والسحور بالنسبة للصائمين"، لافتاً إلى "ضرورة توفير ساعات تجهيز ملاءمة خصوصاً بعد ارتفاع إطلاقات الغاز المورد، إذ إن إطلاقات الغاز الإيراني بعد ما كانت متراجعة بنسبة 7 ملايين، اليوم أصبحت 25 مليوناً".

وتابع أن "ارتفاع إطلاقات الغاز المورد ساهمت بتشغيل محطة بسماية بكامل طاقتها، بالإضافة إلى تشغيل جزء من محطة المنصورية وكذلك تشغيل جزء من محطة الصدر الغازية، ما سيساهم باستقرار ساعات تجهيز الكهرباء بالمجمل".

وأكد أن "الوزارة أعدت خطة جيدة واستعداداتها شاملة لقطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع"، مشيراً إلى "حرص الوزارة على التزامها اتجاه المواطنين بتجهيز ساعات مستقرة نسبياً خلال الشهر المبارك".

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