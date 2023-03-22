أزمة الدولار تهيمن على ارتفاع أسعار السلع الغذائية.. و

2023/03/22 | 21:14 - المصدر: بغداد اليوم

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تسبب ارتفاع سعر صرف الدولار واستمراره بفارق كبير في السوق عن السعر الرسمي بواقع 25 الف دينار لكل 100 دولار، بالتغطية بشكل تام على ارتفاع الاسعار الذي كان يشهده المواطنون عند حلول شهر رمضان خلال السنوات السابقة.

وأكد اصحاب محال تجارية ومواطنون، أن ارتفاع الاسعار بسبب قدوم رمضان لم يكن ملحوظًا بشكل كبير، لأن ارتفاع اسعار السلع بسبب الدولار هو المسيطر الاكبر على ملف ارتفاع الاسعار في الاسواق.

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