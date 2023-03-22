2023/03/22 | 21:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكد النائب عن تحالف الفتح مهدي تقي امرلي، اليوم الأربعاء، ان مشروع قانون موازنة سنة 2023 لن يمر دون تنفيذ شرط مهم.

وقال امرلي، لـ"بغداد اليوم"، انه "اذا لم يتضمن مشروع قانون موازنة سنة 2023 حقوق جميع المفسوخة عقودهم بكافة الأجهزة الأمنية (جيش، شرطة، حشد)، فلن نصوت على القانون".

وأضاف اننا "سنعمل خلال مناقشة ودراسة مشروع قانون موازنة سنة 2023 على تضمين كافة التخصيصات المالية للمفسوخة عقودهم، فلن نسمح بتمرير القانون دون ذلك، وهناك اغلبية برلمانية داعمة وبقوة لهذا التوجه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف الفتح يضع شرطًا "لن تمر الموازنة بدونه"-عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف الفتح يضع شرطًا "لن تمر الموازنة بدونه"-عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).