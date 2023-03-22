2023/03/22 | 21:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من استدعاء سفير إسرائيل في أمريكا احتجاجًا على إلغاء قانون يحظر الاستيطان شمال الضفة، وقوات الأمن في لبنان تفرق احتجاجات على تدني الليرة، وحسن نصرالله يرد على ما أثير حول "ملحق لبنان" في اتفاق السعودية وإيران، وتعديل مشروع قانون مناهض للمثلية الجنسية ليشمل عقوبة الإعدام في أوغندا، وصولا إلى اعتزال مسعود أوزيل بعد مسيرة امتدت 17 عامًا...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توب 5: استدعاء نادر لسفير إسرائيل في أمريكا.. وتفريق احتجاجات في بيروت) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توب 5: استدعاء نادر لسفير إسرائيل في أمريكا.. وتفريق احتجاجات في بيروت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).