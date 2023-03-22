نصائح لمرضى السكري خلال الصيام

2023/03/22 | 21:15 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرورة الحصول على قسط كاف من النوم.

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