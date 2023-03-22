الكوت: ثانويات المتفوقين.. محاضرات بـ 4 لغات وتركيب أفيون صناعي وابتكار سكانر

2023/03/22 | 21:19 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واسط – 964 أقامت ثانويات المتفوقين في الكوت، الأربعاء، مهرجانها العلمي للبنين والبنات، بـ400 مشاركة ثقافية وعلمية.التفاصيل: تجارب علمية ولوحات فنية ودبكات قدمها طلبة ثانويات المتفوقين في المدينة، بالإضافة إلى نشاطات تتمثل بالتجارب الكيميائية ومحاضرات باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية والكردية، ومعارض للرسم المباشر، وبرامج التصميم والمونتاج وغيرها.د.كريم الناجي مدير ثانوية المتفوقين للبنين […]

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