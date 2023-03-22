2023/03/22 | 21:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة عراقية حكمين بالإعدام غيابيا على متهمين بخطف ناشط بارز بتظاهرات أكتوبر 2019 في مدينة الناصرية في جنوب العراق، لا يزال مفقودا حتى الآن، بحسب بيان رسمي صادر الأربعاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكمان بالإعدام غيابيا على متهمين باختطاف ناشط في جنوب العراق) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكمان بالإعدام غيابيا على متهمين باختطاف ناشط في جنوب العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).