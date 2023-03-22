رئيس الجمهورية يبارك بحلول شهر رمضان: مناسبة للتكاتف

2023/03/22 | 21:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بارك رئيس الجمهورية، عبداللطيف جمال رشيد، اليوم الاربعاء، بحلول شهر رمضان، معتبره مناسبة للتكاتف.وقال رشيد في تغريدة عبر تويتر وتابعتها ايرث نيوز، “نبارك لابناء شعبنا العراقي والى كافة المسلمين بحلول رمضان المبارك، حيث تتجسد المعاني السامية للمحبة والاخاء والتعايش”.واضاف “اطلالة الشهر الفضيل مناسبة للتكاتف والانطلاق نحو التقدم والازدهار لشعبنا وبلدنا”.

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