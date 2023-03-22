العراق يتأثر بمنخفض جوي مصحوب بأمطار رعدية الأسبوع المقبل

2023/03/22 | 21:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأربعاء، عن احتمالية تأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بالأمطار الرعدية يبلغ ذروته منتصف الأسبوع المقبل، ويشمل مناطق واسعة من البلاد.وقال مدير إعلام هيئة […]

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