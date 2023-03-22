2023/03/22 | 21:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني قدم رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاربعاء، أبناء الشعب العراقي وكافة المسلمين بحلول رمضان المبارك.وقال رشيد في تغريدة تابعها / المركز الخبري الوطني/ “نبارك لأبناء شعبنا العراقي وإلى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس الجمهورية يبارك بحلول شهر رمضان المبارك المركز الخبري الوطني.

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