الفيدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة وسط اضطرابات بالقطاع المصرفي

2023/03/22 | 21:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة، الأربعاء، في محاولة لمجابهة التضخم المرتفع بشدة، مع معالجة المخاطر على الاستقرار المالي.

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