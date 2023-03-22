الصدر يغرد: رمضان هدى للناس

2023/03/22 | 22:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغدادقال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، ان شهر "رمضان هدى للناس"..



يتبع

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