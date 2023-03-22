مع حلول رمضان.. أسعار اللحوم ترتفع محلياً ولا معالجات حكومية

2023/03/22 | 22:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

شهدت الأسواق المحلية، ارتفاعاً في أسعار اللحوم بنوعيها (الحمراء والبيضاء) مع حلول شهر رمضان المبارك.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، ان :"سعر كيلو غرام للحم الغنم وصل اليوم الى 21 الف دينار، أما الدجاج فقد بلغ 5 الآف دينار للكيلو الواحد، في حين وصل سعر الكيلو غرام من السمك الى 7500 دينار".

ولفت مراسلنا الى، ان "هذا الأمر أنعكس سلباً على المواطن في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية دون وجود أي معالجات تذكر من قبل الجهات الحكومية المختصة".

وكانت وزارة التجارة، أعلنت أمس الأثنين، ان الملاكات الرقابية في دائرة الرقابة التجارية والمالية، نفذت حملة رقابية واسعة شملت العديد من الأسواق المحلية ومحال الجملة والمفرد في بغداد والمحافظات كافة، لمتابعة أسعار المواد الغذائية تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك.

وكشفت "بأن الأجهزة الرقابية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط العديد من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية تباع في الأسواق المحلية، واتخذت خلالها الاجراءات القانونية بحق المتلاعبين بقوت المواطنين".

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