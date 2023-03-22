صور: النخبة يهزم المستقبل ويتوج بكأس هيت لكرة الطائرة

2023/03/22 | 22:10 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيت (الأنبار) 964 توج فريق النخبة، الأربعاء، بنهائي بطولة كرة الطائرة الشعبية على حساب فريق المستقبل بعد فوزه على الأخير بثلاثة أشواط نظيفة.التفاصيل: احتضنت قاعة منتدى شباب هيت نهائي البطولة.حصل لاعب فريق النخبة جمعه ستار على جائزة أفضل لاعب في البطولة، فيما نال لاعب فريق المستقبل ويس حمودي جائزة اللاعب المثالي.مدير القاعات […]

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