2023/03/22 | 22:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أردوغان والسوداني يؤكدان أهمية العمل سوياً لإنجاز طريق يربط الشرق بالغرب مباحثات بغداد وأنقرة تفضي إلى إنفراجة بملف المياه وإتفاق على ضبط الحدود انقرة – ماهر اوغلو عاد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى بغداد امس، بعد اختتام جولة مباحثات في العاصمة التركية انقرة مع الرئيس رجب طيب اردوغان ، افضت الى انفراجة في ملف […]

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