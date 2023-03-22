2023/03/22 | 22:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهيمص يجدّد الحرص على الإرتقاء بواقع البنك المركزي إطلاق راتب المعين المتفرّغ دفعة آذار بغداد – قصي منذر تعهد نائب محافظ البنك المركزي فيصل وسام الهيمص ،العمل بروح الفريق الواحد للارتقاء بواقع البنك والنهوض بمؤسساته التي تؤدي دورا في خدمة المجتمع.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الهيمص باشر مهام عمله في المنصب الجديد)، واعرب […]

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