2023/03/22 | 22:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكومة تقلّص الدوام ساعة وتفوّض الوزارات صلاحية التحديد هلال رمضان يوحّد الرياض وطهران للمرة الأولى منذ سنوات بغداد – ندى شوكت يبدأ العالم الإسلامي اليوم الخميس ،صيام شهر رمضان بعدما اتفق الفلكيين في السعودية وايران للمرة الاولى منذ سنوات على توحيد رؤيتهم لهلال الشهر المبارك.وفي العراق ،أعلن ديوان الوقف السني والمجمع الفقهي لكبار العلماء […]

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