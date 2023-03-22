وسائل إعلام أميركية: إرجاء احتمال توجيه لائحة اتهام جنائية لترامب

2023/03/22 | 22:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرجأت نيويورك، احتمال توجيه اتهام للرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، إلى الأسبوع المقبل، حسبما أفادت، الأربعاء، وسيلتا إعلام أميركيتان.

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