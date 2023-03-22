نائب يكشف استراتيجية السوداني في “التخلص” من الفصائل “غير الشرعية”

2023/03/22 | 22:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محما خليل، اليوم الأربعاء، عن خطة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في التخلص من الفصائل غير الشرعية التي تتجاوز على مصالح العراق.

وقال خليل في تصريح صحفي تابعته “تقدم” إن “زيارة السوداني الى تركيا بهذا التوقيت مهمة جداً، لأن تركيا هي بمثابة بوابة العراق الى أوروبا، وبدوره العراق هو بوابة تركيا الى الدول العربية وان حجم التجارة بين البلدين وصل الى 20 مليار دينار سنوياً”.

وأشار الى أنه “هنالك قضيتين مهمتين في مباحثات الزيارة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تتعلقان بالأمن المجتمعي والامن المائي”، مبيناً أن “السوداني الزم نفسه في برنامجه الحكومي بالحفاظ على المصالح العليا للبلد، وهو سائر في هذا الاتجاه”.

وأضاف أن “الدستور العراقي في المادة 8 ينص على عدم السماح لأي جهة بأن يكون العراق ممراً او معبراً او مقراً للتدخل في شؤون دول الجوار، والعكس صحيح”.

وتابع أن “السوداني مصمم على حل مشكلة تواجد حزب العمال الكردستاني وانهاء تواجدهم على الاراضي العراقية لأنهم يسببون مشاكل أمنية واقتصادية للعراق”.

وأكد خليل أن ” العراق ليس محل تجييش وعسكرة الفصائل المسلحة، والعراق سيصبح مركزاً لالتقاء المحاور الدولية ومركز التجارة بين الشرق والغرب، ولكي يكون مركزاً للتجارة الدولية والاستثمار يجب أن يتمتع بالأمان، لذا يجب التخلص من هذه الفصائل المسلحة”.

واستدرك القول: أن “السوداني سيعمل على التخلص من هذه الفصائل غير الشرعية، التي تتسبب بالتجاوز على المواطنين العراقيين وعلى مصالح العراق”.

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