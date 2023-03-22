رئيس الجمهورية: الحكومة تعمل بجد لإيجاد حلول لأزمة المياه

2023/03/22 | 22:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، أن أزمة المياه تمثل خطرا يهدد العالم، فيما أشار إلى أن الحكومة العراقية تعمل بجد لإيجاد حلول للأزمة.

وذكر بيان لمكتب رئيس الجمهورية ، أن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، التقى اليوم الأربعاء، رئيسة جمهورية سلوفينيا ناتاشا بيرك موزار والوفد المرافق لها، بحضور وزير الخارجية فؤاد حسين، و وزير البيئة نزار ئاميدي، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه المُنعقد في نيويورك”.وأضاف، أنه “جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات القائمة بين البلدين، وتم التأكيد على تعزيز أواصر العلاقات في المجالات ذات الاهتمام المشترك وبما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين”.وأكد رئيس الجمهورية، بحسب البيان، أن “أزمة المياه تمثل خطرا يهدد العالم”، مشيراً إلى أن “العراق من الدول التي تتأثر بشكل كبير نتيجة تراجع مناسيب نهري دجلة والفرات”.وشدد على ضرورة العمل والتنسيق الدولي والإقليمي الثنائي والمتعدد الأطراف لإيجاد حلول للازمة المائية العالمية.وأشار الرئيس إلى أن الحكومة العراقية تعمل بجد من أجل إيجاد حلول لأزمة المياه والتغير المناخي وتداعياته الخطيرة على السكان، والعمل المشترك مع دول الجوار والمنطقة والمجتمع الدولي لإيجاد تفاهمات مشتركة والاستفادة من الخبرات الدولية المُتخصصة في مجال العمل المناخي.من جانبها، أكدت رئيسة سلوفينيا ناتاشا بيرك موزار، تطلّع بلادها لتعزيز التعاون مع العراق في مختلف المجالات، مشيرة إلى تطابق وجهة نظرها مع طروحات السيد الرئيس في الحاجة إلى التنسيق والتعاون الدولي لإيجاد حلول لأزمة المياه ومواجهة التغير المناخي.

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