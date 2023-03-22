2023/03/22 | 22:59 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منتخب شباب العراق حصد وصافة أمم آسيا (زهي زهاو/Getty)

عقد، عماد محمد، مدرب منتخب شباب العراق، الأربعاء، مؤتمراً صحافياً في مقر الاتحاد العراقي بالعاصمة بغداد، بعد حصد "ليوث الرافدين" المركز الثاني في بطولة كأس آسيا الأخيرة، والتأهل إلى نهائيات كأس العالم.

وخلال المؤتمر، قدم عماد محمد برنامجه التدريبي لكأس العالم إلى وسائل الإعلام، والذي سيقام في إندونيسيا للفترة من 20 مايو/ أيار وحتى الـ11 من يونيو/ حزيران القادمين.

وستكون بداية انطلاق تدريبات شباب العراق في الأول من الشهر المقبل إلى الرابع عشر مع خوض مباراتين وديتين، بينما تنطلق المرحلة الثانية من الخامس عشر الشهر المقبل إلى الخامس من شهر أيار، بمعسكر تدريبي في إسبانيا، يشمل خوض 4 مباريات مع منتخبات ستشارك في نهائيات كأس العالم المقبلة.

فيما تشمل المرحلة الثالثة، التي ستنطلق إلى السادس من شهر أيار، استضافة أحد المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم، أو خوض مباراتين مع أندية الدوري العراقي الممتاز.

كرة عربية

التحديثات الحية

من جهته، كشف نديم كريم، المدير الإداري لمنتخب شباب العراق، رغبة موهبة مانشستر يونايتد الإنكليزي زيدان إقبال، وألاي فاضل لاعب غوتنبيرغ السويدي وألكسندر أوراها لاعب كوينز بارك رينجرز الإنكليزي، بالانضمام إلى منتخب الشباب في نهائيات كأس العالم القادمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إسبانيا تحضر شباب العراق للمونديال ونجوم يقتربون من تمثيله) نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إسبانيا تحضر شباب العراق للمونديال ونجوم يقتربون من تمثيله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربي الجديد).