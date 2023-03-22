2023/03/22 | 23:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر مركز الأزهر العالمي للفتوى، الأربعاء، ردًا على سؤال بشأن الطفل شنودة، الذي عُثر عليه في داخل إحدى الكنائس، وأثارت قضية تبنيه من أسرة مسيحية جدلا واسعًا في مصر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر.. مركز الأزهر للفتوى يرد على سؤال بشأن تغيير ديانة الطفل شنودة) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر.. مركز الأزهر للفتوى يرد على سؤال بشأن تغيير ديانة الطفل شنودة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).