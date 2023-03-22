توجيهات من الصدر الى مسؤولين في الحنانة

2023/03/22 | 23:12 - المصدر: بغداد اليوم

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أصدر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، توجيهات الى قيادات في تياره ومسؤولين في الحنانة بالنجف.

وقال حسن العذاري القيادي في التيار الصدري والمقرب من زعيمه في بيان نقلاً عن الصدر أنه "أبلغ المسؤول الاداري في الحنانة (مصطفى اليعقوبي)، ان يبلغ الأعضاء (محمود الجياشي، حيدر الجابري، عون آل النبي، حسن العذاري، جليل النوري، أحمد المطيري، كاظم العيساوي، مؤيد الأسدي)، بما يلي:

1 - عدم السفر الى خارج العراق خلال شهر رمضان المبارك لوجود أمور مهمة تتعلق بالوضع العام والخاص.

2- الالتزام بالمنهج العبادي الخاص بشهر رمضان المبارك الذي سببلغون به شفويا لاحقاً.

3- وجود عدة اجتماعات مهمة يجب عليهم حضورها.

ونوه الصدر بحسب العذاري بانه "ومع عدم الالتزام بالتبليغ –الذي ينشر في صفحة العذاري بأسرع وقت ممكن- ينبغي الإخبار بذلك بذلك لاتخاذ اللازم".

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