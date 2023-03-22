الأمن النيابية تعلن عدد المشمولين من المفسوخة عقودهم في الموازنة

2023/03/22 | 23:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، عن عدد المشمولين من المفسوخة عقودهم في الموازنة المالية لعام 2023.

وقال نائب رئيس اللجنة، نايف الشمري في منشور على صفحته في الفيسبوك :"عـدد المشـمولين مـن المفـسوخة عقــودهم فـي المــوازنـة، في وزارة الدفاع 37 ألفاً و588 منتسباً، وفي وزارة الداخلية، 29 ألفاً و500 منتسب".

وكانت وزارة الدفاع، أعلنت في 4 أيلول 2022، عن المباشرة باستلام طلبات عودة المفسوخة عقودهم الى الخدمة بناء على ما أقره مجلس النواب، في قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، الذي تضمّن فقرة خاصة بإعادة المفسوخة عقودهم من منتسبي الأجهزة الأمنية.

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