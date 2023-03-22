ضبط قرابة 4 كيلو من الكريستال المخدر بحوزة 3 أشخاص في منفذ سفوان

2023/03/22 | 23:29 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة – 964 أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الأربعاء، عن ضبط أكثر من 4 كغم من مادة الكريستال المخدرة في منفذ سفوان الحدودي.وذكرت الهيئة في بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه: مركز كمرك سفوان يتمكن من ضبط مادة مخدرة نوع كريستال بوزن (4,5) كغم 4 كيلو وخمسمائة غرام معبأة بأكياس عدد (2) بأسناد من هيئة […]

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