2023/03/22 | 23:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الاربعاء ثمانية قادة بارزين في التيار، بعدم السفر خلال شهر رمضان.وذكر مكتب الصدر في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/ “عن سماحته ابلغ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السيد الصدر يمنع 8 قادة من السفر لأمور مهمة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد الصدر يمنع 8 قادة من السفر لأمور مهمة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد الصدر يمنع 8 قادة من السفر لأمور مهمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).