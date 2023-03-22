رشيد يؤكد ضرورة العمل الدولي والإقليمي لإيجاد حلول للأزمة المائية العالمية

2023/03/22 | 23:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ضرورة العمل والتنسيق الدولي والإقليمي الثنائي والمتعدد لإيجاد حلول للازمة المائية العالمية.وذكر مكتب رئيس الجمهورية في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ أن “رئيس […]

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