2023/03/23 | 00:10 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف – 964 وجه محافظ النجف ماجد الوائلي، الأربعاء، بتقليص الدوام الرسمي خلال شهر رمضان.وذكر مكتب الوائلي في بيان مقتضب، تلقت شبكة 964 نسخة منه: محافظ النجف يوجّه بتقليص الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك ليكون في الساعة التاسعة صباحاً بدلاً من الثامنة صباحاً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التاسعة بدلاً من الثامنة.. النجف تقلص الدوام الرسمي خلال رمضان) نشر أولاً على موقع (964) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التاسعة بدلاً من الثامنة.. النجف تقلص الدوام الرسمي خلال رمضان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (964).