العراق يدين تصريحات وزير المالية الإسرائيليّ التي أنكر فيها وجود الشعب الفلسطينيّ الشقيق

2023/03/23 | 00:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أدان العراق، تصريحات وزير المالية الإسرائيليّ (بتسلئيل سموتريتش) التي أنكر فيها وجود الشعب الفلسطينيّ الشقيق.

كما أدان العراق بحسب المتحدث لوزارة الخارجية، أحمد الصحاف في بيان تلقته (بغداد اليوم) "إستخدام الوزير خريطة لإسرائيل تضم حدود من المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة والأراضي الفلسطينيَّة المحتلة".

وأكد الصحاف "رفض العراق لخطاب التحريض وكافة الممارسات التي تتعارض والحقوق الإنسانية والأخلاقيّة للشعب الفلسطينيّ".

ودعا إلى "ضرورة احتواء هذه التطورات التي تحمل تداعيات خطيرة، فإن العراق يُجدِّدُ موقفه الثابت والداعم للشعب الفلسطينيّ، وحقِّه الذي لن يسقط بالتقادم".

وأشار الى، ان "لغة العنف الممنهج التي يُكرِّسُها الكيان الغاصب (إسرائيل) تُنبئُ بمزيد من الاحتقان، وتعزِّز مناخ التوتر، الذي لن يفضي سوى إلى تنامي التصعيد والتأزيم دون الوصول إلى أي حل".

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