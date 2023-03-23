المياه النيابية: الإعلان التركي باطلاق المياه المؤقت دون مستوى الطموح

2023/03/23 | 00:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وصفت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية, الأربعاء , الإعلان التركي باطلاق المياه بشكل مؤقت دون مستوى الطموح، مبينا ان اطلاق المياه من قبل الجانب التركي كان مشروطا بعدم السماح لمقاتلي حزب العمال التركي القيام بعمليات مسلحة من داخل الأراضي العراقية .

وقال عضو اللجنة النائب رفيق الصالحي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم”, اننا “منذ البداية كنا متفائلين بزيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتركيا خاصة وان برنامج الزيارة حدد ملف المياه الملف الرئيسي لها وفعلا حققت الزيارة مبتغاها ” .

وأضاف ان ” اعلان الرئيس التركي باطلاق المياه للعراق لمدة شهر امر جيد الا انه لا يرتقي الى مستوى الطموح “, مبينا ان ” قرار اطلاق المياه من قبل الجانب التركي كان مشروطا بعدم السماح لمقاتلي حزب العمال التركي القيام بعمليات مسلحة من داخل الأراضي العراقية “.

وأشار الصالحي ان “العراق يرغب من الجانب التركي الالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية التي تتعلق بين الدول ولالتزام الاتراك وتزويد العراق بالحصة المائية ” .

وكان الرئيس التركي اردوغان اعلن امس خلال مؤتمر صحفي جمعه مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ، زيادة الاطلاقات المائية من نهر دجلة لمدة شهر بـ “القدر الممكن”، نحو العراق”.

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