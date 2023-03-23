روسيا: خطر نشوب صراع نووي في أعلى مستوياته منذ عقود

2023/03/23 | 00:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، الأربعاء، إن "خطر نشوب صراع نووي بلغ الآن أعلى مستوياته منذ عقود".

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