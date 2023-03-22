2023/03/23 | 00:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شرطة كولورادو، الأربعاء، أنها تطارد طالبا أطلق النار على اثنين من موظفي مدرسته قبل أن يفر، في أحدث حالة عنف تهز قطاع التعليم في الولايات المتحدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("لا تقتربوا منه".. شرطة كولورادو تطارد طالبا أطلق النار على اثنين في مدرسته) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("لا تقتربوا منه".. شرطة كولورادو تطارد طالبا أطلق النار على اثنين في مدرسته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).