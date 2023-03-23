2023/03/23 | 01:00 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: T6k0xKMJfiQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المتحدث باسم وزارة الموارد المائية: يجب ألا تتدخل تركيا في السياسة المائية الداخلية للعراق) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المتحدث باسم وزارة الموارد المائية: يجب ألا تتدخل تركيا في السياسة المائية الداخلية للعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).