2023/03/23 | 01:15 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wtkdTa4XbN0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كل مرة نطالب بخفض الاسعار حكومتنا تسوي العكس) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كل مرة نطالب بخفض الاسعار حكومتنا تسوي العكس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).