منتخبنا الأولمبي يتغلب على نظيره الفيتنامي في بطولة الدوحة الدولية

2023/03/23 | 01:24 - المصدر: بغداد اليوم

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تغلب منتخبنا الأولمبي، على نظيره الفيتنامي في بطولة الدوحة الدولية دون 23 عاماً.

وجاءت النتيجة كالآتي:

العراق (3) - (0) فيتنام

العراق:

علي الموسوي (45 - p)

احمد حسن مكنزي (59)

ذوالفقار يونس (85)

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