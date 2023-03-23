2023/03/23 | 01:25 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: bArxMIS1anc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الغرابي: هناك اصرار على دمج قانون انتخابات البرلمان بانتخابات مجالس المحافظات) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الغرابي: هناك اصرار على دمج قانون انتخابات البرلمان بانتخابات مجالس المحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).