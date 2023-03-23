وزير الخارجية السعودي يتصل بنظيره الإيراني.. والخارجية السعودية تصدر بيانا

2023/03/23 | 01:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الخارجية السعودية، الأربعاء، إن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره لإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

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