انطلاق حملة ” تواصلنا غير في شهر الخير” من سامسونج لتمكين عملائها من خلال تجربة تطبيق SmartThings

2023/03/23 | 01:50 - المصدر: بوابة العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – العراق، ٢٣ مارس 2023 – بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أطلقت شركة سامسونج للإلكترونيات حملة لإلهام الناس للتواصل والاحتفال بطرق أكثر ذكاءً خلال الشهر الفضيل.وتم تصميم الحملة التي تحمل اسم ” تواصلنا غير في شهر الخير” لإبراز مزايا تطبيق SmartThings، وتسليط الضوء على الإجراءات الروتينية التي تم تطويرها بما يتوافق مع عاداتنا […]

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