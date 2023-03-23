شاهد بالفيديو.. الاعلانات بالعراق مهمة لكن خارج العراق يهتمون بتفاصيل العقد اكثر

2023/03/23 | 02:15 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TXE6pCg7Uwk

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