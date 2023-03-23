2023/03/23 | 02:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / يتعين على مرضى السكري استشارة طبيبهم الخاص لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم صيام شهر رمضان، ومعرفة ما الذي سيتغير في جرعة الإنسولين وأدوية السكري الأخرى طوال الشهر.ويجب على مرضى السكري الصائمين مراقبة مستويات السكر في الدم بانتظام لأنهم معرضون لخطر الإصابة بنقص سكر الدم أو ارتفاع السكر في الدم.وللحفاظ على […]

ظهرت المقالة نصائح لمرضى السكري لصيام شهر رمضان أولاً على ايرث نيوز.

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