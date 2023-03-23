التشرينيون يرفضون الاحكام الغيابية ضد قاتلي ناشطيهم في جنوب العراق

2023/03/23 | 02:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الناصرية‭ – ‬الزمان‭ ‬ أصدرت‭ ‬محكمة‭ ‬عراقية‭ ‬حكمين‭ ‬بالإعدام‭ ‬غيابياً‭ ‬على‭ ‬متهمين‭ ‬بخطف‭ ‬ناشط‭ ‬بارز‭ ‬بتظاهرات‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬2019‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الناصرية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬العراق،‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬مفقوداً‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬رسمي‭ ‬صادر‭ ‬الأربعاء‭.‬‮ ‬‭ ‬و‭ ‬قال‭ ‬ناشطو‭ ‬تشرين‭ ‬ان‭ ‬الاحكام‭ ‬الغيابية‭ ‬تسويف‭ ‬غير‭ ‬مقنع‭ ‬وان‭ ‬المجرمين‭ ‬كنا‭ ‬نراهم‭ ‬امامنا‭ ‬أحرارا‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يختفوا‭ . […]

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