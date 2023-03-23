2023/03/23 | 02:27 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبد السلام منذ سنوات طويلة، والمنظر لا يليق بسمعة الجيش العراقي ، اذ طفت على السطح صور ضباط كبار، وبعضهم قادة، في هيئات غارقة بالبدانة والكروش المتدلية.
وهذه السمات لا تمت بصلة للعسكرية الحقيقية التي تراعي الحركة والرشاقة والنسق الرائع في الحركة والأداء الجماعي والفردي. هناك محافظون او سياسيون تمشي كروشهم امامهم ، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سمعة الجيش) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وهذه السمات لا تمت بصلة للعسكرية الحقيقية التي تراعي الحركة والرشاقة والنسق الرائع في الحركة والأداء الجماعي والفردي. هناك محافظون او سياسيون تمشي كروشهم امامهم ، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سمعة الجيش) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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