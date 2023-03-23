سمعة‭ ‬الجيش

2023/03/23 | 02:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬ منذ‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة،‭ ‬والمنظر‭ ‬لا‭ ‬يليق‭ ‬بسمعة‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬،‭ ‬اذ‭ ‬طفت‭ ‬على‭ ‬السطح‭ ‬صور‭ ‬ضباط‭ ‬كبار،‭ ‬وبعضهم‭ ‬قادة،‭ ‬في‭ ‬هيئات‭ ‬غارقة‭ ‬بالبدانة‭ ‬والكروش‭ ‬المتدلية‭.‬وهذه‭ ‬السمات‭ ‬لا‭ ‬تمت‭ ‬بصلة‭ ‬للعسكرية‭ ‬الحقيقية‭ ‬التي‭ ‬تراعي‭ ‬الحركة‭ ‬والرشاقة‭ ‬والنسق‭ ‬الرائع‭ ‬في‭ ‬الحركة‭ ‬والأداء‭ ‬الجماعي‭ ‬والفردي‭.‬ هناك‭ ‬محافظون‭ ‬او‭ ‬سياسيون‭ ‬تمشي‭ ‬كروشهم‭ ‬امامهم‭ ‬،‭ […]

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