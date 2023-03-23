الصيام‭ ‬موحد في‭ ‬العراق‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬

2023/03/23 | 02:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭- ‬الزمان‭ ‬ أعلن‭ ‬المرجع‭ ‬الأعلى‭ ‬للشيعة‭ ‬في‭ ‬النجف‭ ‬بالعراق‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬علي‭ ‬السيستاني‭ ‬أنّ‭ ‬الخميس‭ ‬هو‭ ‬أول‭ ‬أيام‭ ‬شهر‭ ‬رمضان،‭ ‬وفق‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬مكتبه‭ ‬الأربعاء،‭ ‬لتتزامن‭ ‬بذلك‭ ‬بداية‭ ‬رمضان‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬بين‭ ‬المذهبين‭ ‬السني‭ ‬والشيعي‭.‬ وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬مكتب‭ ‬السيستاني،‭ ‬الذي‭ ‬يقلّده‭ ‬ملايين‭ ‬من‭ ‬الشيعة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ […]

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