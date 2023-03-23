2023/03/23 | 02:27 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد- الزمان أعلن المرجع الأعلى للشيعة في النجف بالعراق آية الله علي السيستاني أنّ الخميس هو أول أيام شهر رمضان، وفق بيان صادر عن مكتبه الأربعاء، لتتزامن بذلك بداية رمضان للمرة الأولى منذ سنوات بين المذهبين السني والشيعي. وجاء في بيان صادر عن مكتب السيستاني، الذي يقلّده ملايين من الشيعة حول العالم لا سيما […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصيام موحد في العراق للمرة الأولى منذ سنوات ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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